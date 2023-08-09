衛福部食藥署專家委員劉滄梧以及任職台大醫院的妻子施庭芳，遭控內線交易、洩密罪，士林地院9日進行言詞辯論，劉、施均坦承犯罪，施稱經歷偵審過程，整個人生「崩塌式」毀滅，「以前在Google搜尋自己的名字是醫學成就，現在是內線交易，經歷官司人格、名聲消滅殆盡，到死都不會消失。」審判長庭末諭知，9月6日上午11時宣判，施當庭發回遭調查局查扣的的手機給施庭芳，原因是維修祖墳的工人聯繫方式在手機內，現在找不到工人維修祖墳。

施的辯護人庭後請求發還手機，並稱手機並非犯罪工具，檢察官並未聲請沒收，希望法院能發還，施庭芳補充，因祖父、祖母的墳墓年久失修，附近又有其他工地施工，擔心祖墳受損，希望能重新整修，但當初修墓工人的電話，存在被查扣的手機內，自己並沒有備份，希望法院能夠發還，讓她找到維修工人，順利整修墳墓。

施坦承一時失誤，去年年底，整個人生崩潰，回想過去在醫界的努力，還有不錯的名聲，現在使用Google搜尋，都是出現內線交易，人格、名聲都消失，晚上則夜不成寐，唯一支撐的，就是還有未完成的工作，對於年輕醫師的教導責任，病患也需要專業醫療，還有研究工作正在進行，希望法院能宣告緩刑，她會用餘命來完成未完成的工作。

劉則說，去年7月18日開了一整天會議，當天所有資料都是當場閱讀，還要撰寫評估報告，回家後一時疏忽，說出高端將有條件通過緊急授權，現在想起非常的懊悔，因為自己無心之失，造成不好的影響，希望法院給予緩刑機會。

全案起因劉滄梧去年7月18日參加高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）審查會後，將多數委員贊成通過的結論，洩漏給在台大醫院當醫師的妻子施庭芳，施女隔天一早，搶在重大訊息發布前買進20張高端股票，下單前施還詢問命理師是否可以下單，4天後賣出獲利15萬1000元，檢調依據施與命理師的訊息，確定消息來源，因而將兩人起訴。