北埔國中舞獅隊在，在「2023全國教育薪傳盃龍獅鼓藝錦標賽」，分別拿下醒獅雙獅創新組、醒獅多獅創新組第一名。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科（左）頒獎肯定彭作宏（右）無私傳承武獅技藝文化，也為竹縣爭光。（羅浚濱攝）

傳承舞獅技藝長達26年的新竹縣北埔鄉武術教練彭作宏，指導北埔國中、北埔國小及竹東國小龍獅隊，參加「2023全國教育薪傳盃龍獅鼓藝錦標賽」，在團體及個人賽抱回4項第一名。「3校4金牌」讓縣長楊文科讚許彭作宏無私傳承民間技藝文化，也為竹縣爭光。

北埔國中舞獅隊在這項賽事，分別拿下醒獅雙獅創新組、醒獅多獅創新組第一名。北埔國小舞獅隊學生彭俞誠，獲得舞獅鼓藝創新個人組第一名。竹東國小年級學生陳莘彗學舞獅不到1年，首次參賽獲得創新組醒獅單獅第一名。

66歲的彭作宏說，他從小就對國術有濃厚興趣，16歲拜名師學習太祖拳3年，26歲學習洪拳、佛山醒獅獅藝等長達10多年，1997年有傳承傳統技藝的想法，開始指導北埔鄉內學生學習醒獅技藝。

「我教的是廣東佛山醒獅！」彭作宏說，醒獅的外型討愛，有喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑「八態」，舞獅者必須練好基本功，練就輕盈的步法，獅頭和獅尾配合無間，才能將醒獅生動的型態顯現出來。

26年來，他指導8所學校學生學習傳統舞獅，無私傳承使「客家醒獅」薪火相傳。他不諱言舞獅隊的孩子多數不善讀書，他會先挖掘學生的專項，如擅長節奏的就適合訓練鼓藝，體力好、動作靈活就可訓練舞獅，為學生找到適合的位置後開始訓練，將傳統文化傳承下一代。

彭作宏說，除了指導學生技藝，他更重視品德教育，讓傳承走向正向，有些舞獅隊的孩子來自弱勢家庭，透過學習舞獅在比賽奪獎，不僅能提升自信，增廣見聞，對將來升學也有幫助。

彭作宏指導北埔、峨眉及竹東等地學校醒獅隊，多次在國內舞獅比賽奪得大獎，學生們在舞獅能找到興趣，獲得成就感，部分弱勢孩子更透過舞獅找到自己的人生舞台。