截止上午11:15左右，加權指數上漲12.54點或0.07%，報16889.61點；櫃檯指數上漲0.19點或0.09%，報216.17點。

台股周二ADR表現，台積電ADR跌近2%，聯電跌2.87%，日月光跌2.44%。權值王台積電(2330)第二季股息提高至3元，早盤翻紅，上漲至556元最高。聯發科(2454)、日月光投控(3711)早盤同樣翻紅上揚，鴻海(2317)、聯電(2303)則震盪游走平盤。

生成式AI時代來臨，黃仁勳大秀新一代超級晶片平台，但美超微電腦展望低於預期，盤後下跌逾9%。台系AI概念股周三疲軟走跌，受7月營收雙減、宏碁再度處分持股兩大衝擊，緯創(3231)大跌超過半根跌停，廣達(2382)、英業達(2356)也沉浮下跌約1%，技嘉(2376)、威盛(2388)、創意(3443)、勤誠(8210)則成功翻紅大喜。

PCB族群股價勁揚，PCB三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)股價上漲，金像電(2368)、健鼎(3044)漲勢亦搶眼，其中健鼎盤中登上188元，創2007年7月以來16年新高，同步刷新歷史高價。

華立(3010)Q2季獲利創同期新高，盤中股價勁揚，聯強(2347)、全國電(6281)也同步走揚，催熱電子通路族群。台塑四寶7月營收止跌回升，展望不遜色，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)股價集體走升，同樣護盤。航運方面，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲約2%；貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)則向下走跌。

而周三，鋼鐵、造紙、紡織等傳產跌幅居前，電腦周邊也下跌超過1%，其中融程電(3416)法說會後，股價高檔續跌。

台企7月營收、上半年獲利申報持續中，國內法人認為，即使AI喊多，但目前AI族群難再創高，且財報公布考驗著，即使長多題材個股面臨獲利尚未突出，恐出現震盪難行局面，操作宜留意財報地雷，可逢拉回支撐轉強伺機布局，並建議入手反映未來之族群挑股。