鄉林不動產研究室認為，北市設房屋稅籍住宅平均屋齡達36.97年，老舊房屋具備極高的更新商機，看好換屋的高需求，開發商積極投入都更整合及合建行列。而這五個行政區因具備精華地段優勢，挾品牌建商的加持更為吸睛，往往新案推出就會躍居區域指標個案，房價屢創新高，這股翻新潮領先趨勢特別受到市場關注。

全台今年Q1住宅買賣移轉案件平均屋齡27.79年，其中台北市Q1平均交易屋齡33.61年，而且有高達45%的交易標的是40年以上的透天厝和公寓、華廈，屋齡偏高、人口密集加上土地價值高，因此成為都更合建重鎮。

內政部統計，截至今年6月底止，全台已核定公佈實施的1090件都更合建案，有609件位於台北市，佔近六成比重；其次是新北市200件、台中市112件。依據北市都市更新處已核定都更案件資料更顯示，近10年內全區累計核定都市更新案件中，以大安區118件最多，其次為中山區110件；中正區85件、士林82件及北投73件，這五區的都更案量加起來佔全市52.9%。

據今年實價登錄資料顯示，近期新建案像是大安區「敦南霖園」今年3月以每坪282萬元成交價創下最高行情；而中山區「國賓皇琚」頂樓戶在5月更以每坪217.9萬元刷新區域房價；南港區「世界明珠」以及中正區「富邦醴仁」、士林區「璞知溪」等都更預售案，均創下優於區域平均單價的記錄，這些主要區域第二季預售屋實登單價穩高掛三位數的交易數量。

鄉林不動產研究室指出，以中山區來說，今年1-6月建物買賣移轉以1,805棟(戶)居北市第一名，與大安區並列都更前二大熱區，此區是北市發展相當早，捷運與快速道等交通便捷，各項生活機能豐富的區域，房價保值性強。