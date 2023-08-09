德拉希的得力助手，因腐敗指控被逮捕後，德拉希承受極大壓力。他正在努力希望增強債權人對其龐大媒體和有線電視集團的財務信心，該跨國媒體帝國Altice集團目前背負的總債務高達600億美元。

Altice法國分公司是Altice集團的三家獨立實體之一，該法國公司第二季的銷售和核心營業利益的下降，加深了人們的擔憂，淨債務增加到接近240億歐元(約合260億美元)。

德拉希說，將出售Altice集團在法國境內和境外的資產，以償還債務，目標是籌集30億歐元。

德拉希說：「我們有很多選擇，一是資產處置，並帶來現金；二是很多人呼籲的，成為我們的合作夥伴；三是，從我們的其它業務中抽走現金」。

資深顧問Dennis Okhuijsen也在同一場投資人的電話會議上說，各方正在積極討論有關Altice法國的資料中心出售問題，有信心在第三季業績報告中，公布出售的情形。

在周二公佈的第二季財報中，法國第二大電信公司SFR的母公司Altice法國表示，將「不惜一切代價」降低槓桿率。

Altice集團表示，6月底法國的淨債務接近240億歐元，高於3月底的236億歐元。

德西拉在周一告訴投資人，對於Altice葡萄牙子公司正在接受腐敗調查，他對此感到「震驚」和「背叛」。