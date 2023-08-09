新竹市長高虹安上任超過半年，根據1項9日公布的最新市政滿意度民調顯示，高虹安推動的5項政策皆獲6成以上支持度，如年底開通慈濟與關新路、推動桃竹竹苗月票、邀MLB場務專家來台協助改善棒球場、擴增社福卡服務範圍、青年租屋補助再加碼6000等。

市府則回應，感謝市民鼓勵與鞭策，未來將持續推動市民有感的政策，以創造市民福祉、提升幸福感為目標。

最新民調顯示，新竹市民對高虹安推動的5項政策滿意度皆超過6成，其中又以擴大敬老愛心卡服務範圍滿意度最高79.7％，顯示社會福利是民眾相當在意的政策之一。

其次依序為推動桃竹竹苗通勤月票66.2％、竹市單身青年再加碼租金補貼6000元65.7％、邀大聯盟場務專家來台協助改善棒球場61.9％、成立交通改善小組並計畫於年底開通慈濟路及關新路延伸段61.5％。

市府表示，竹市65歲以上長輩佔全市人口數14.4％，為提供長輩更好的福利，市府升級敬老愛心卡服務範圍，不僅可搭乘公車客運、計程車、國民運動中心及公立游泳池，今年7月起可租借國民運動中心場地、8月更擴大開放搭乘台鐵，盼提供長輩更好的生活品質。

另為通勤族謀福利，桃竹竹苗TPASS通勤月票今年7月成功獲交通部核定，為全台第4個擁有通勤月票的生活圈，力拚今年10月上路。

此外，積極推動的「安居雙箭」，持續攜手住都中心增建社會住宅，目前共規畫5處，推動中的社宅2500戶已達標，穩定朝4000戶長期目標邁進，實現居住正義；竹市更推出青年租金加碼補貼1年6000元，以落實「青年宜居」施政藍圖。

針對外界關注的市立棒球場，高虹安上任後即邀請專家學者組成新竹市立棒球場工程體檢會，今年7月13日更邀美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen至棒球場展開場地檢測與評估工作，而此項作為獲近6成2的民眾支持與好評，顯見高虹安堅定改善棒球場專業安全原則的主張已獲多數民眾支持。

市府指出，高虹安上任超過半年，逐步落實推動各項政策，感謝市民的肯定與支持，也虛心接受各界指教，每份民調都是市府施政的重要參考依據，未來市府團隊將加倍努力，積極解決舊有問題，以市民福祉為依歸，持續落實有感政策，盼為竹市帶來嶄新氣象，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。