費城人9日展開和國民的雙重賽由於裁判人手不足，在小聯盟3A執法李烏威廉斯（Lew Williams）獲得了上大聯盟觀光的機會，不過卻留下了難堪回憶，首戰擔任一壘審的李烏威廉斯在前3局的3次判決，都遭到重播輔助判決推翻，引起費城人球迷不滿狂噓。
李烏威廉斯的首次誤判發生在第2局，國民打者瓦格斯（Ildemaro Vargas）擊出內野高彈跳球，費城人投手惠勒（Zack Wheeler）下丘接球後，停頓了一拍才傳向一壘，李烏威廉斯判瓦格斯出局，國民教練團提出挑戰，重播畫面顯示，確實是球先進了手套，但一壘手哈波（Bryce Harper）接球時腳離開了壘包，國民因此挑戰成功，改記為惠勒的傳球失誤。
對於李烏威廉斯來說惡夢才剛開始，費城人第4棒卡斯提阿諾（Nick Castellanos）沿著三壘邊線的強勁滾地球遭到瓦格斯美技攔下，但傳向一壘時明顯已經來不及，沒想到李烏威廉斯仍認定為成功刺殺打者，這次由費城人提出質疑，李烏威廉斯的判決再次被推翻。
卡斯提阿諾安打上壘，國民先發投手威廉斯（Trevor Williams）隨即對他進行牽制，李烏威廉斯還是給了出局手勢，費城人再度動用挑戰權，主審第3次以麥克風宣布結果，證實卡斯提阿諾安全回壘，這讓現場費城人球迷怨聲載道，以噓聲表達不滿，李烏威廉斯前3局出現3次誤判後，該場沒有再出現任何爭議判決，不過雙重賽第2戰，李烏威廉斯改以三壘審身分登場。
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