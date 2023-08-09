Top 2nd - @Nationals challenge call that Ildemaro Vargas is out at 1B; call overturned, definitively determined that the fielder's foot was not touching the base when the ball contacted the interior of his glove, runner is safe. Powered by @Zoom. pic.twitter.com/eOWy1RLILD — MLB Replays (@MLBReplays) August 8, 2023

Part 2: Trevor Williams throws over to first base. Williams again rules Castellanos out. The Phillies again challenge.



Not quite as bad as the previous play. But this, too, was overturned.



Unsurprisingly, the Philadelphia fans were not happy with the umpire. pic.twitter.com/n4wE4VsbHp — The Comeback (@thecomeback) August 8, 2023

費城人9日展開和國民的雙重賽由於裁判人手不足，在小聯盟3A執法李烏威廉斯（Lew Williams）獲得了上大聯盟觀光的機會，不過卻留下了難堪回憶，首戰擔任一壘審的李烏威廉斯在前3局的3次判決，都遭到重播輔助判決推翻，引起費城人球迷不滿狂噓。

李烏威廉斯的首次誤判發生在第2局，國民打者瓦格斯（Ildemaro Vargas）擊出內野高彈跳球，費城人投手惠勒（Zack Wheeler）下丘接球後，停頓了一拍才傳向一壘，李烏威廉斯判瓦格斯出局，國民教練團提出挑戰，重播畫面顯示，確實是球先進了手套，但一壘手哈波（Bryce Harper）接球時腳離開了壘包，國民因此挑戰成功，改記為惠勒的傳球失誤。

對於李烏威廉斯來說惡夢才剛開始，費城人第4棒卡斯提阿諾（Nick Castellanos）沿著三壘邊線的強勁滾地球遭到瓦格斯美技攔下，但傳向一壘時明顯已經來不及，沒想到李烏威廉斯仍認定為成功刺殺打者，這次由費城人提出質疑，李烏威廉斯的判決再次被推翻。

卡斯提阿諾安打上壘，國民先發投手威廉斯（Trevor Williams）隨即對他進行牽制，李烏威廉斯還是給了出局手勢，費城人再度動用挑戰權，主審第3次以麥克風宣布結果，證實卡斯提阿諾安全回壘，這讓現場費城人球迷怨聲載道，以噓聲表達不滿，李烏威廉斯前3局出現3次誤判後，該場沒有再出現任何爭議判決，不過雙重賽第2戰，李烏威廉斯改以三壘審身分登場。