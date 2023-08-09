根據中國海關總署發佈的最新數據，7月份中國以美元計價的出口同比下降14.5％，同時也是3個月以來呈現連續下跌走勢，引發各界關注和議論。中泰證券首席經濟學家李迅雷今天在《環球時報》撰文稱，實際上，今年前7個月（以美元計價）出口下降5％，符合年初預期，7月份出口之所以下降幅度擴大，主要是去年7月份高增長18％的這一基數效應。

李迅雷認為，今年的外需回落是出口回落的主要原因，如越南前7個月的出口同比下降10.6％。但中國出口的韌性依舊，出口佔全球份額沒有顯著下降。他呼籲，中國出口要保持競爭力，需要在製造業轉型升級上下功夫，提升自主創新能力。

文章稱，2006年時，中國外貿依存度接近70％，尤其是加工貿易帶來的出口佔到中國出口的一半以上。當時很多學者都擔心，一旦全球經濟衰退或外資撤離，中國的出口將大幅下降。2010年，中國出口的全球份額提高到了10％。從戰後歷史看，出口佔全球份額超過10％的只有過3個國家：美國、德國和日本。美國出口的全球佔比最高時曾經超過20％，這主要是在二戰結束後的一段時間，該數據在2000年以後就回落到10％以下；日本和德國在達到10％-12％後便回落了。然而，中國出口佔全球的份額並沒有如一些人預期的那樣迅速回落，即便在2018年遭遇中美貿易摩擦衝擊時也沒有回落。2021年，中國出口的全球份額更是升至15％的歷史新高。

文章稱，中國出口的興起，並不是從上世紀70年代末的改革開放才開始的。從古代至近代，中國絲綢的出口規模一直非常大，此外，瓷器、茶葉等的出口量也非常大。改革開放以來，尤其是2000年以後，中國出口之所以能夠在全球獨佔鰲頭，既有政府持續鼓勵出口的產業政策，也得益於民企和外企的規模、企業的機制優勢等，民企外企的出口佔外貿總額的84％左右。例如，今年前7個月，中國民營企業進出口12.46萬億元，增長6.7％，佔我外貿總值的52.9％，同比提升3.1個百分點。而同期中國整體進出口增長只有0.4％。

文章稱，中國出口之所以能保持韌性，與中國的世界工廠地位密不可分。目前中國的製造業增加值佔全球份額已經達到近30％，中國人口佔全球人口的比重只有17.5％，且今後這一人口佔比還會下降，即如果不為全球人口提供服務，中國製造業很可能面臨產能過剩，並導致與出口相關工作的勞動力面臨失業壓力。中國商務部估算，出口作為拉動經濟增長的三駕馬車之一，帶動就業1.8億人。2021年，貨物與服務淨出口對GDP增長的貢獻率達到20.9％。

文章稱，此外，製造業的產業升級和自主創新能力的不斷提升，使中國出口產品的附加值不斷提升，如上半年電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產品合計出口增長61.6％，體現了中國出口產品追隨新經濟的發展趨勢。同時，加工貿易的佔比不斷下降，20年前，加工貿易佔中國進出口總額的54％左右，到今年前7個月，已經降至22％。這是中國經濟轉型、產業升級的直觀表現，也是必然結果。

文章稱，中國出口之所以保持長期韌性，還有一個不容忽視的因素，那就是中華民族特有的吃苦耐勞精神。如對財富的追求願望、吃苦耐勞的精神、較高的勞動技能和知識水平等，都支持著中國發展製造業和出口。

文章稱，總體看，今年中國外貿出口壓力還是比較大的，前7個月對美出口下降13％，這與美方刻意減少對中國的進口、壓制中國的科技產業發展、削弱中國的國際競爭力等不無關係。

文章稱，外貿是構建新發展格局的重要一環，提高出口規模不僅對穩增長有貢獻，對穩就業也很重要。因此，中國必須堅持推進高水平對外開放，與全球主要經濟體維持良好的經貿合作關係，加快建設貿易強國。

文章稱，同時，中國出口要保持競爭力，需要在製造業轉型升級上下功夫，提升自主創新能力。從過去10年看，機電設備等出口始終佔大頭，出口額佔總出口額的40％以上。如今年1-6月中國新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。而汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9％，超過日本，成為全球出口第一的國家。

文章稱，今後，中國應該繼續發揮民營經濟在外貿出口領域的體制和機制優勢，推動製造業的轉型升級，繼續提高出口競爭力。