文/《璇轉理財腦 發現錢景》

台灣投資人特別喜歡配息，每當台股除權息旺季到來，配息率就成為各投資人關注焦點，尤其高股息ETF更受投資人追捧，根據證交所最新定期定額交易戶數統計，交易戶數排名前五就有三檔高股息ETF。

【父親節不怕付清 月月配ETF當靠山】

鏡電視推出全新Youtube財經網路節目《璇轉理財腦-發現錢景》，由在財經領域深耕超過十年且擁有多項法定金融證照的財經主播詹璇依作為節目主持人，第一集在8月8日父親節首播，找來資深父親（付清）股怪教授謝晨彥，一起來聊聊父親的理財之道！

父親節別怕「付清」！這檔月月配ETF給爸爸當靠山《璇轉理財腦 發現錢景》主持人 詹璇依 ft.股怪教授

【台灣人就愛配息 月月配ETF比一比】

股怪教授謝晨彥笑說，自己的兒子正準備考大學，他跟兒子說考不理想，就不會幫他付任何生活費跟學費，但他嘴巴說不要身體還是很誠實啊！帳單過來，父親還是得付清，所以謝晨彥表示找到「會下蛋的金雞母就很重要」，也因此現在有很多月月配ETF，希望滿足投資人的現金流需求。

【月月配ETF 00929 配息率高達8.4%】

在節目中仔細比較發現，純股票的ETF配息率高於債券為主的月配ETF，甚至股怪教授也點出在目前有科技股帶領的新一波牛市再起，有機會賺到資本利得，做到息利雙收，8/16前是除息前的最後買進日。

父親節別怕「付清」！這檔月月配ETF給爸爸當靠山《璇轉理財腦 發現錢景》主持人 詹璇依 ft.股怪教授(圖/《璇轉理財腦 發現錢景》)

【透過這檔ETF 讓爸爸擺脫韭菜命運】

韭菜告解室當中的主角，本身不是韭菜卻是韭菜的小孩，多年來看著父親追高殺低，幾乎花光積蓄，現在爸爸要退休了，有一筆到期可領回的保險還有阿公、阿嬤留下的資金，但很怕父親的這些錢又付諸流水。

父親節別怕「付清」！這檔月月配ETF給爸爸當靠山《璇轉理財腦 發現錢景》主持人 詹璇依 ft.股怪教授(圖/《璇轉理財腦 發現錢景》)

股怪教授謝晨彥說，聽到真的很揪心，勸這位爸爸說其實年紀大了，應該選擇穩健且能帶來現金流的商品，以這個故事為例，股怪教授在節目上用00929試算，500萬能月領約3萬，再搭配勞保勞退、一個月大概有5萬元的資金，可以維持生活品質；但如果是300萬也能月領約2萬，都是相對適合退休族的標的。

父親節別怕「付清」！這檔月月配ETF給爸爸當靠山《璇轉理財腦 發現錢景》主持人 詹璇依 ft.股怪教授(圖/《璇轉理財腦 發現錢景》)

【月月配ETF 不怕付清還能當最佳父親節禮物】

對於退休族群來說，投資越簡單越好，應該花更多時間去體驗生活，把握遊山玩水的時光，透過ETF參與台灣科技股的穩定配息以及最夯的AI趨勢、同時00929一年換股一次，從交易成本就替投資人省錢，8/16 前是最後買進日，替自己更替下一代做出更好的選擇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。