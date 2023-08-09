13歲少女認識1名許姓網友，去年暑假期間南下到高雄找他，2人一同投宿一家間飯店，甚至還發生性行為，少女媽媽因找不到人，著急報警才發現真相。許姓男被依妨害性自主罪判刑1年10月、緩刑3年，以及40小時的義務勞務及接受2場法治教育。

判決指出，13歲少女與1名許姓男子透過網路認識約1年，去年8月，少女到高雄玩，2人投宿於一間飯店中，並發生性行為。但少女的媽媽找不到人，因無故離家通報警方，才循線找到少女並發現真相。

事後許男坦承犯行，高雄法院法官審酌他為逞一己私慾，與未滿14歲未成年少女性交，違反法律保障未成年人身心健全成長之目的，但考量他行為時年僅18歲，無犯罪紀錄，且少女不願提告，擔心許男被關，少女母親也請求從輕量刑。

因此依對於未滿14歲女子為性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後1年內，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供40小時之義務勞務，及接受法治教育2次。可上訴。

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