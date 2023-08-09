55歲美魔女伊能靜2015年再婚嫁給秦昊生下一女，而她和跟前夫庾澄慶（哈林）所生的兒子小哈利（庾恩利）依舊關係親密，多次幫小哈利宣傳新工作，如今小哈利暑假提前結束，伊能靜昨(8日)發長文向兒子告別，透露小哈利的才華「再次讓我確定我生了個外星人」，見從庾澄慶家搬來屬於小哈利的紙箱，伊能靜看到兒子滿滿的成就再度掉淚，坦言相當為兒子驕傲。

小哈利近年常因為女裝打扮引發話題，但伊能靜、庾澄慶都用高EQ相挺兒子的藝術天分，認為兒子不用成為第二，只要做自己喜歡的事情就好，庾澄慶更是表示只希望兒子開心健康，「他要這樣做，一定有他的想法」。昨晚，伊能靜在微博發長文獻給小哈利，回憶今年暑假，母子相處了整整一個月，如果一年只有一個月可以從頭到尾完整相處，再加上她若再能活30年，兩人真正相處只剩下2年半，讓伊能靜不禁泫然欲泣。

伊能靜透露確認自己生了外星人。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜透露，21歲的小哈利明顯變得更成熟，不僅會勸伊能靜要有做自己的自由，不能只勸小孩追尋自由，甚至回憶過去伊能靜太寵他，導致小哈利青春期有點任性，未來他還要多勸勸妹妹，伊能靜看到兒子和女兒在房間跳舞影片、小哈利分享作品時的認真表情，讓她確認自己是生了外星人，「來自我不熟悉的宇宙」，從庾澄慶家拿來裝滿小哈利成績單和獎狀的紙箱，讓伊能靜濕紅了眼眶，讚自己有世上最優秀的兒子，從來不需要父母操心課業。

最後，伊能靜說，兒子離開前給了她兩個擁抱，伊能靜內心不捨，女兒小米粒也捨不得哥哥，為了當尊重孩子的母親，她承諾自己要徹底放手，見到兒子的獨立、成熟，伊能靜說她也會和兒子一起成長，「我也在成為一個勇敢無懼的人，跟著你一起發光」，網友也說：「本來想誇你很好，把兒子養育的這麼優秀，但其實是兩個生命的互相滋養，讓你和他都成為了更優秀更豐滿的自己。真好」。