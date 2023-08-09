發生於今年4月，台中市豐原區一起情殺案，43歲林姓男計程車司機涉嫌持刀砍傷大7歲王姓女子並將人押上車，行經南陽路與永康路口與1輛自小客車發生車禍意外，警方到場發現，車上一名女子渾身是血、慘遭削鼻，才讓情殺案曝光，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將林起訴。

據警方了解，林姓男子當時先到豐原區博愛街見50歲王女準備上班，涉嫌持刀砍傷，並用車將人載走，車上還載有汽油，疑似要與王女同歸於盡，但途中林男發生車禍，林因胸骨骨折與王女一起被送醫，王女包括頭臉、耳朵、舌頭，鼻子等都有嚴重刀傷。

檢方偵訊時，林稱車上的汽油是打算和王女同歸於盡，另西瓜刀、水果刀都是行凶使用工具，當天敲破王女車窗將其拉下車後，就朝其一陣揮砍，坦承有殺人犯意。

檢方認為，林事前準備汽油、西瓜刀並坦承欲同歸於盡，打算趁王女昏迷時引燃，主觀上有殺人犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴林嫌。