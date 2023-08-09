9月將進入秋季，氣象專家指出，聖嬰現象有越來越明顯趨勢，最快10月進入聖嬰，預估將持續到明年春季；未來3個月天氣偏暖、降雨訊號偏乾，暖秋機會高，也可能有暖冬的機率。

天氣風險公司總經理彭啟明及分析師吳聖宇指出，聖嬰現象有越來越明顯的趨勢，一般常參考ONI指標（海洋Niño 指數），Niño 3.4的海溫距平，若3個月滑動平均連續5個季度超過0.5，就表示聖嬰現象發生。

2專家指出，根據最新NOAA（國家海洋暨大氣總署）資料顯示，Niño 3.4的海溫已連續3個季度比平常暖，且連續2個季度比氣候值高0.5度，「最快在10月可以說是進入聖嬰，預估會一直持續到明年春季。」

溫度趨勢方面，未來3個月明顯偏暖，秋季東北季風可能偏弱，且暖秋機會高，加上聖嬰現象的發生，也是有暖冬的機會。

降雨方面則有偏乾訊號，預估8至10月的雨量為正常到偏少，不過仍要觀察颱風活動的狀況，因為一次颱風事件，就可能帶來很龐大的雨量。8月份是颱風生成的旺季，也是容易侵襲台灣的月份，提醒民眾平常就做好防颱準備。