高雄市長陳其邁（右）9日與長青中心的志工下棋。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（左三）9日與長青學苑的老人們一起歌唱「春夏秋冬」。（林瑞益攝）

「護國神山」台積電將調整高雄廠為2奈米製程，高雄市長陳其邁今（9）日說，將對水、電等配套措施全力給予台積電協助。至於無黨籍高雄市議員黃捷加入民進黨，陳其邁說，整體而言對民進黨有利，黃捷是個很有想法與理念的議員。

陳其邁上午到長青中心與老人同樂，陳其邁還與一名90歲志工林文良下了盤棋，但最後輸棋。陳其邁之後還與老人們一起唱蔡小虎的歌曲「春夏秋冬」，老人們對於陳其邁的到訪都很開心。

談到台積電，陳其邁說，一直以來都與台積電保持密切合作，高市府也會做企業最堅強的靠山。台積電製程從28奈米、7奈米調整至先進製程，有水、電等配套措施，都要同步調整。高市府將給予台積電必要協助，全力讓台積電建廠更順利。

至於推薦黃捷，陳其邁表示，黃捷是很有想法與理念的議員，在議會對很多進步價值的議題也能堅持自己的理想，對她予以肯定，以及在人權與民主上的實踐。黃捷在今年5月找陳其邁推薦，陳其邁一口答應。對於整體民進黨而言，有黃捷加入會更有利。

除黃捷外會找其他人加入嗎？陳其邁表示，有許多認同民進黨理念的人要加入民進黨，但要尊重他們，看時機是否成熟，屆時再向大家報告。