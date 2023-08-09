又有鼻噴劑藥品缺貨！過敏性鼻炎噴劑艾敏釋（Avamys）自4月起供不應求，目前尚未解除缺藥危機，食品藥物管理署今天再公布氣喘用藥輔舒酮優氟吸入劑（Flixotide Evohaler）也加入缺藥行列，受到全球供應鏈影響以及國內需求增加，目前控貨中，並建議醫療院所優先將該藥品保留給1到4歲患者。

食藥署統計，7月26日至8月1日藥品短缺通報共25件，加上之前未辦結案6件，總計31件； 經調查6件無短缺、15件建議使用替代品項、1件恢復供應、9件處理中，未有啟動公開徵求的案件。15件建議使用替代品項當中，包括輔舒酮優氟吸入劑、艾敏釋鼻用噴氣懸浮劑等。

輔舒酮優氟吸入劑是含有類固醇成分的鼻噴劑藥品，主要用於預防性治療成人及兒童氣喘。食藥署副署長陳惠芳說明，近期因全球供應鏈影響，無法再提供國內更多藥品，且國內需求增加，相較於111年健保月使用量3550瓶，今年月平均用量達5068瓶，成長約5成，因此目前控貨中。

陳惠芳指出，目前已有相關替代藥品已公布在西藥資訊平台上，提供醫療院所調劑供應參考。針對6歲以上病人，可選用不同成分的類固醇鼻噴劑替代，如帝舒滿定量噴霧劑；4歲以上病人可選用同成分的乾粉吸入劑替代，如輔舒酮TM準納TM乾粉吸入劑。

陳惠芳說，針對1歲到4歲病人，可使用Montelukast成分口服藥品替代，但仍建議醫療院所將輔舒酮優氟吸入劑保留給4歲以下兒童使用；藥商預計本月會再輸入一批，約3個月的使用量。

另外，艾敏釋鼻用噴液懸浮劑持續供不應求，目前持續控貨中。陳惠芳表示，原廠專利期將在今年11月期滿，目前已有學名藥業者申請查驗登記並完成審查，屆時即可核發許可證。