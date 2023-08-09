大陸疫苗研發製造商康希諾生物公告，已與阿斯特捷利康（AstraZeneca AB，下簡稱AZ）簽署《產品供應合作框架協議》，康希諾將向AZ提供合約開發和生產服務，以支持其mRNA疫苗項目。消息傳出後，康希諾於A股和港股皆上漲逾20％。

第一財經報導，康希諾公告，已與AZ簽署合作框架協議，將生產和供應特定產品，並提供相關特定服務。據公告，該協議的簽署是康希諾公司能力被國際醫藥公司認可的重要標誌，肯定公司在mRNA技術平台方面的研發實力及競爭優勢，有利於公司mRNA生產平台的進一步拓展，符合公司未來發展的需要。

對財務的影響方面，公告稱，協議的簽署對康希諾2023年度及未來財務狀況和經營成果的影響，需視具體項目的推進和實施情況而定，預計不會對公司2023年的財務狀況和經營成果產生重大影響。

對公司的影響方面，公告稱，康希諾建立的mRNA技術平台，擁有自主設計、開發的序列優化軟體，可得到影響穩定性的關鍵位點及有效提高抗原表達量的最優序列。

公告強調，康希諾的CMC工藝簡練，可以縮短產品開發時間，快速實現科研成果產業化；公司已初步完成mRNA疫苗生產基地一期項目，以支持基於mRNA平台產品的研發及商業化。