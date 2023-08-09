國民黨總統參選人侯友宜9日在新北市板橋舉行記者會，提出「以核減煤」等能源政策主張，侯友宜會中強調從未說過「反對核電」，但重視核能安全，民進黨立院黨團批評，2019年侯友宜提出「重啟核四是假議題」，現在當了總統參選人發言完全「首鼠兩端」，侯今提出的能源政策就是假議題，想要獲取深藍選票，拿重啟核四當祭品，是一個國安問題，不要小覷全台灣選民的智慧。

民進黨立委賴品妤表示，核四爭議使得貢寮居民抗爭數十年，是東北角人的痛，侯友宜過去擔任新北市長，針對前高雄市長韓國瑜拋出的核四政見稱非常痛心，時至今日成為總統參選人態度180度大轉彎。

賴品妤指出，過去十幾年侯友宜擔任新北市長和副市長，對於核廢料玩兩面手法，嚷嚷要中央政府找解方，又卡關核廢料廠設置，增加事故風險，現在選總統因為選情告急，馬上打臉過去自己的說法，真的非常痛心，想請問侯友宜你把金山、萬里、汐止和貢寮的市民放在哪裡？既然侯友宜主張要重啟核電，處置廠要設在哪裡？

民進黨立委洪申翰表示，侯友宜就是背叛新北市民，重回9.2％前總統馬英九的老路，看了一場活生生的背叛秀，侯想撇清他反對核能，只強調核安，最大難題是核廢料要放哪裡？這才是最核心的問題。

洪申翰指出，侯友宜在記者會上完全迴避不談，現在各縣市藍營是多數執政，核廢料不管放在哪，各地方的縣市首長絕對會艱鉅反對，侯友宜當新北市長也是反對，他現在是國民黨總統參選人輕描淡寫核廢料，沒地方放不再是問題，就是侯友宜現在的能源政策，重啟核四就是一個假議題，他說2040重啟核四，代表這個核電廠要蓋40年，為什麼要耗費這麼多資源，重啟一個假議題？耗費這麼多社會資源，不是為了總統權位背叛人民嗎？

洪申翰也指出，六都近年新增屋頂光電裝置容量，新北市可以說墊底，侯就是綠能政策的拖油瓶，這樣縣市長有辦法帶領台灣的能源政策嗎？看到侯友宜的能源政策發布記者會內容如此空洞，要重回馬英九9.2％時代。

洪申翰表示，今天記者會侯友宜旁邊坐的是馬英九時代的經濟部長杜紫軍，就是讓馬英九說出綠能是丑角的操盤者，沒想到現在又成為侯友宜能源的規畫者，在這樣的操盤者下，如何期待大幅發展綠能？大力發展再生能源？