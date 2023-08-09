在致FCC主席Jessica Rosenworcel的信函中，美國眾議院中國特別委員會共和黨籍主席Mike Gallagher和該委員會民主黨領袖Raja Krishnamoorthi提出警告，稱美國的醫療設備、車輛和農場設備如果使用中國製行動網路模組，就能從中國遠端進入和控制這些設備。

FCC發言人對此表示，該監管機關會仔細研讀眾院中國特別委員會的信函，「我們非常重視美國的網路與設備安全。在兩黨合作的基礎上，我們已經採取了強力措施，讓不值得信賴的設備與網路業者從美國的網路系統中移除」。

2021年3月FCC根據一項2019通過、旨在保護美國通訊網路的法律將將華為、中興、大華、海康威視、海能達等五家公司列入「受規範設備或服務清單」（Covered Equipment or Services List）

去年9月，FCC再度依據該「2019年保護美國通訊網路法」將中國國營的「太平洋網絡」（Pacific Network Corp）、其全資子公司ComNet、中國聯通美洲分公司等三家中國電信公司也列入涉及國安威脅的黑名單。

根據法律規定，對於被列入黑名單的公司，FCC不得對其新設備核發使用許可。

這兩名眾議員要求FCC回覆能否追蹤移遠通信、廣和通等中國公司製造的行動網路模組，並要求該監管機關考慮再度動用「黑名單」解決中國製蜂巢網路模組的安全問題。