中國向聯合國提交針對日本福島「核處理水」的文件，從合法性、數據真實性等多方面質疑日本擬將「核處理水」排海的作法，要求日方全面回應國際社會關切，停止強推相關計畫。

據中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團官網今天的消息，中國代表團向「不擴散核武器條約」第11次審議大會第一次籌備會提交「關於日本福島第一核電站事故核污染水處置問題的工作文件」。

文件指出，核安全是核能發展和核技術應用的生命線，既關係當事國經濟發展和社會穩定，還可能帶來地區性乃至全球性的嚴重影響。各國應嚴格落實核安全國家責任，使核能的和平利用服務於構建人與自然生命共同體，不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。

文件列舉了反對日本排海計畫的理據，包括「日方沒有證明核污染水排海決定的正當合法性」。排海絕非處置福島「核處理水」的唯一選項，日本政府曾討論地層注入、海洋排放、蒸汽排放、氫氣排放和地下掩埋5種處置方案，許多專家還提出新建儲罐長期儲存、水泥固化等其他方案，但日方未充分論證所有可能的作法，執意選擇經濟代價最小的排海計畫，將核污染風險轉嫁給全世界。

此外，日方沒有證明「核處理水」淨化裝置的長期有效性和可靠性。從日方多核素處理系統（ALPS）以往運轉情況來看，已證明無法有效去除氚、碳-14等放射性核素，能否有效去除其他放射性核素也有待進一步實驗和工程驗證。

文件並提出，在「核處理水」數據的真實準確性上，東京電力公司近年曾多次隱瞞、篡改，機構僅基於日方單方面提供的數據和資訊展開審查評估，取樣獨立性和代表性嚴重不足，缺乏足夠說服力。

文件還指日本的「核處理水」排海計畫漠視海洋環境和人類健康、無履行應盡的國際義務，機構綜合評估報告包裝成排海計畫的「護身符」。為了保護全人類生命健康，日方應全面回應包括中方在內的國際社會關切，履行國際道義責任和國際法義務，停止強推排海計畫，以真誠態度與周邊鄰國充分溝通，確保「核處理水」得到科學、安全的處置，並接受嚴格的國際監督。

日本東京電力公司福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時期。中國政府已多次表態反對日本將「核處理水」排海。（編輯：吳柏緯）1120809