花蓮縣衛生局提醒民眾落實孳生源清除，住家環境要注意防蚊。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

中南部登革熱持續升溫，本土個案已累計破千例，花蓮縣衛生局說，正值暑假民眾往來頻繁，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似登革熱症狀，要儘速就醫並告知旅遊活動史，同時也請民眾巡視住家環境是否有積水處，減少病媒蚊孳生。

衛生福利部疾病管制署統計，8月1至7日，全台已有8縣市出現本土病例，累計共達1109例，重症9例、另有1例死亡。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，全國病例數為近10年以來同期最高，民眾在規劃出遊時，應事先查詢了解各地疫情狀況，民眾前往登革熱流行或蚊蟲較多區域，應做好個人防護及防蚊措施。

朱家祥說，登革熱是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，病毒會經由蚊子傳播給人類，蚊子叮咬對象無選擇性，一旦有登革病毒進入社區，且周圍環境存在病媒蚊的孳生源，就有可能引發登革熱流行。

朱家祥說，登革熱的潛伏期通常為4至7天，典型症狀包括突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮膚出疹等。如果連續感染不同型別的登革病毒，可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

因台灣氣候有點熱、又有點溼的環境，正是埃及斑蚊和白線斑蚊喜歡環境，斑蚊的幼蟲喜歡孳生在人工或天然容器的積水內，因此清除住家積水處，可有效防止此孳生源。登革熱相關資訊可上衛生福利部疾病管制署全球資訊網，國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。