樂天啦啦隊女神林襄，今（9）被週刊爆出與21歲樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀，兩人不但手牽手約會，更一同到女方家中過夜；消息曝光後，不只男方背景遭起底，連他前女友也被挖出，而前任的高顏質更意外引發討論。

林襄與馬傑森的戀情爆出後，便有人在PTT棒球板發文直言：「只有我覺得馬傑森這件事根本沒啥嗎？男未婚女未嫁啊，而且真的有人相信那些啦啦隊沒人追嗎？」對此，網友紛紛留言表示認同，「本來就沒啥，是一堆粉絲在崩潰」、「這年紀換女友很正常啊，就在學習相處的階段」。

然而，眾多留言中有人貼出馬傑森當年選秀與女朋友的合影，意外引起關注，許多人紛紛讚嘆：「之前的女友比較可愛」、「前任比較正耶」、「當年選秀也很多鄉民在討論女友，真的很漂亮」、「前任真的好美噢」、「前女友很知性，又帶點美式，像9m88那型」。

馬傑森前女友照片被翻出。（圖／翻攝自PTT）

事實上，兩人戀情曝光後，根據《三立新聞網》報導，林襄經紀人表示，對於藝人隱私不予以回應，樂天球團透露，林襄工作一切正常，今晚也將上場應援，至於禁愛令部分則回應，交友屬於個人隱私及自由，不影響工作下，球隊不會過多干涉。