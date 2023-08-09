美國智庫近日發布研究成果，稱中共解放軍在海外建海軍基地。大陸「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波今天在《環球時報》撰文駁斥，這種看起來有模有樣的研究其實很荒誕不經。但相比美國智庫的其他同類研究，這份報告還不算最荒謬的，至少沒有如其他很多報告那樣，將中國援助的「一帶一路」沿線的港口都當成中國未來的海外基地。

文章稱，美國威廉瑪麗學院下屬研究機構「援助數據」最新發佈的研究報告，預測了未來2至5年內最有可能建成中國海軍基地的8個海外地點。它們分別是：斯里蘭卡的漢班托塔、赤道幾內亞的巴塔、巴基斯坦的瓜達爾、喀麥隆的克里比、柬埔寨的雲朗、萬那杜的盧甘維爾、莫三比克的納卡拉和茅利塔尼亞的努瓦克肖特。而其預測依據是投資水平、戰略位置、港口情況，以及中國與潛在東道國的關係等。

文章稱，近十餘年來，在「中國建海外基地」的問題上，感覺美國遠比中國著急。美國戰略界各種所謂成果「汗牛充棟」，這些報告的普遍研究邏輯和起點是，中國日益上升的國力及軍力和美國自身主導世界的經驗。絕大部分作者既不瞭解中國的戰略文化，也不瞭解中國的國情。他們也無意考慮中國的意圖，只是以美國的經驗來臆測中國未來的行為，其結論自然是荒腔走板的。

文章稱，如今，科學技術依然未能完全逾越地理對力量投送的影響，因此海外基地對大國向外投送力量和影響的作用仍然不容低估。但向海外投送什麼樣的力量？如何投送？各國的方式和方案迥然不同。一國海外基地的建設歸根結底主要是由其海外軍事任務決定的，中國與美國的道路完全不同，美國越俎代庖為中國做的美國式方案，顯然不適合中國，中國未來也不可能選擇霸權路徑。

文章稱，自第二次世界大戰結束以來，美國即在全球追求軍事主導優勢。冷戰結束後，美國更是大力強化其同盟體系，廣泛在全球各地區進行安全承諾。在這種背景下，美軍實際上追求著「全球部署」和「全球攻防」，為此在世界80多個國家和地區維繫著近千個海外軍事基地。這些海外基地是美國在全球保持前沿存在和介入地區熱點問題的重要支撐，在很大程度上是美國影響介入所在國國內事務的抓手，同時也是霸權主義和強權政治的象徵。

文章稱，而中共自建政以來即奉行防禦性的國防戰略，對外強調獨立自主、和平共處和不干涉他國內政。改革開放以來，中國與世界建立起了密切的經濟和社會聯繫，中國在海外有著越來越龐大的海外經濟利益。迄今為止，中國維護海外利益的主要方式是外交，依託的是開放的全球經濟貿易體系，軍事力量更多的是作為後盾。

文章稱，隨著全球性問題的不斷出現，並給世界帶來種種隱患，中國愈發感受到大國的責任。中國人民解放軍各軍兵種開始積極「走出去」，海軍還於2015年提出了「近海防禦、遠海護衛」的戰略，加大提供國際安全公共產品。正是為了更好地在亞丁灣護航，中國籌建了吉布地基地，這是中共建政以來歷史上第一個也是目前唯一一個海外補給基地。

文章稱，不可否認，近20餘年來中國的軍事現代化和軍力得到了快速發展，很多硬體指標已位居世界前列。但在可預見的將來，中國軍隊的主要任務仍然是周邊和近海防禦，而非向海外大規模常態化投送兵力。即便中國解決了周邊的主要安全問題，由於其防禦性的戰略文化，以及沒有美國那樣的海外霸權利益，因此也不會存在像美國那樣、大規模地向海外投送兵力的強烈動機。

文章稱，因為軍事任務的不同，決定了中國並不需要美國那樣的海外基地網路。中國軍隊將更多依賴全球範圍的商業港口網路來進行補給，未來也可能在一些關鍵區域尋求軍事意義上的節點，但這類基地與美國盟友體系下作為戰爭支撐的基地有著根本不同。吉布地基地的經驗表明，中國獲得海外基地將主要通過友好協商和互利共贏的模式。

文章稱，美國海外基地網路很大程度上得益於美國對戰後國際秩序的主導。當今世界，各國主權意識覺醒，維繫美國那樣海外基地網路的軍事、外交和經濟等成本日益高昂，即便國力強大如美國也愈發不堪重負，從長遠來看也很難持續。為了降低各方面的成本，美國也在探索各種輕型基地如輪駐基地或短期部署模式。在總體和平狀態下，花費巨大成本建立美國式海外基地對中國而言也並非現實選擇。

文章稱，上述邏輯並不難理解，但美國官方和智庫就是視而不見，持續對有關「中國在海外建基地」話題大肆炒作。無論中國和世界願不願意，美國都要強行為中國海外基地「搞規畫」。除了認知方面可能確實存在偏差或誤讀之外，這些研究或報告實際上主要是為了炒作和渲染「中國軍事威脅」。在「中國軍事威脅」的敘事背景下，中國海外軍事基地的真實情況不重要，重要的是美國官方和智庫希望灌輸給國際社會的想象圖景。

文章稱，中國是聯合國安理會五個常任理事國中海外基地最少的，然而，美國官方和智庫機構卻著力渲染中國海外基地，極盡臆想、猜測和杜撰之能事。這已經不只是「雙標」的問題，其背後的傲慢邏輯也值得關注，即「中國發展軍力和在海外建設軍事基地是非正義的，只有美國等個別國家的軍隊和海外基地才是維護世界和平與穩定的強大力量」。

文章認為，如果說對世界和平與穩定的威脅，如此龐大的美國海外基地更值得關注和研究。