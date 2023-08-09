台南市政府與安平開台天后宮將於20日舉辦「成功啟航-穿越福爾摩沙」成年禮儀式。（洪榮志攝）

「做16歲」是台南獨特的傳統成年禮習俗，市府20日將在安平開台天后宮舉行成年禮儀式，市長黃偉哲今天表示，刑、民法的成年標準為18歲，投票權則是20歲，但是現今的16歲年輕人，懂的事情不比成年人少，因此台南遵循古禮以「做16歲」儀式宣告成年獨立，期盼帶給青年朋友難忘的回憶。

安平開台天后宮「做16歲成年禮」活動，至今已有40年的歷史。今年再度與市府合作，為台南青年舉辦「成功啟航-穿越福爾摩沙」成年禮儀式，除有遵循「感恩、獨立、擔當」等意義的古禮科儀，還特別安排參加成年禮的青年們搭船遊安平港，並展開古都百年文物歷史體驗，期許青年在邁向獨立、迎接未來的同時，也能更加認識家鄉的景色與歷史文化。

今天黃偉哲應邀出席宣傳活動時，還與在場的年輕人，擺出電影《鐵達尼號》男女主角傑克與蘿絲在甲板上背後環抱的經典場景，玩得不亦樂乎。

黃偉哲認為，「做16歲」在台南有相當深厚的文化傳統，由於過去年滿16歲就可以領到成年人的工資，是代表獨立的重要象徵；現代的16歲年輕人，不但營養與發育都比過去更好，科技等能力甚至還比年長者厲害，他除肯定16歲青年的能力，也期待年輕人站出來，承擔更多社會責任，扛起國家的未來。

市府民政局也說，「做16歲」的傳統習俗，還蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感，是台南別具特色的傳統節慶習俗。