僑泰高中與博幼基金會攜手舉辦的「神乎其技卓越營」，為中部五個教育中心的學子打開了一扇探索技職教育的大門。（僑泰高中提供／馮惠宜台中傳真）

僑泰高中與博幼基金會攜手舉辦的「神乎其技卓越營」，為中部五個教育中心的學子打開了一扇探索技職教育的大門。通過實作課程，學生們嘗試設計循跡自走車、組裝仿生機構、體驗風能動力車等，透過各式寓教於樂的實作課程，讓學子們探索自我興趣，增進對技職教育的認識。

此次校園實作體驗，電子科規畫「循跡自走車」課程，讓學子自行設計地圖，並利用車輛上的紅外線感測器，完成自走車的循跡驗證。機械科設計「仿生機構(犀牛)組裝」課程，由學子親自組裝雷射雕刻機加工的材料，透過曲柄和傳動馬達，讓成品可模仿自然動物習性動作。

汽車科則規畫「風能動力車」課程，透過風力及電能馬德達驅動模型車，使學子體驗全新型態綠能車輛的概念。

博幼基金會王同學說，風能動力車課程非常有趣，老師們詳細的介紹也讓他認識許多汽車相關產業，以後可以作為人生規畫的依據，希望下次還可以再來。陳同學說，組裝循跡自走車時，認識了許多電子零件及機械運作原理，過程啟發了他的好奇心，以後會想運用各式電子零件來解決生活所遇到的問題。

童同學則說，雖然以前也有做過仿生獸作品，但這次用的材料完全不同，一開始自己組裝就遇到了問題，幸好助教在旁耐心協助，才能順利完成作品。

博幼基金會教學處副執行長張桓根說，博幼學子家庭普遍弱勢，許多孩子缺乏升學及產業相關的最新資訊，造成日後工作選擇較為侷限。此次和僑泰高中合作，期盼孩子能對技職教育有更多認識，視野也更開闊。

僑泰高中校長温順德勉勵博幼學子：「簡單的事重複做，你就是個行家；重複的事用心做，你會是個贏家。」希望透過實作體驗課程，激發對技職領域的熱愛，並找到自己興趣與專長，日後朝相關領域努力鑽研，開創出自己的一片天。