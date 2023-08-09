台大醫院約在1年多前成立「元宇宙手術模擬平台」，將病人的電腦斷層或磁振造影影像，即時轉換為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯性，能對不同的器官組織進行層層解析，或使用不同的視角觀察。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

37歲的唐小姐，僑居美國期間，發現右側胸壁頂端靠近肩關節處，有一顆直徑5.1公分的纖維樣瘤，因位置不佳，手術難度相當高，可能導致右手癱瘓。回台求醫後，台大團隊將斷層及磁振造影影像組合成3D立體影像，進行術前模擬，告訴她要盡量保住手的所有功能。精準切除腫瘤後，唐小姐不僅沒有右手癱瘓，還能重拾鋼琴、開車接送小孩。

唐小姐回想，回台就醫時，自己相當緊張害怕，台大醫院外科部主任陳晉興第一次看到她的CT、MRI影像，全程皺眉、不發一語，令她相當擔心自己無法動手術。一陣靜默後，陳晉興告訴她，雖然手術難度高，但他想到了一個辦法，透過3D儀器，就能清楚看出腫瘤、神經的位置，提高手術成功率，只要她住院，剩下的就交給台大團隊。

術前，唐小姐看到了2份3D透視圖，才知道自己腫瘤的樣子，醫師也拿著圖，告訴她會如何下刀、如何避開血管，將腫瘤取出，令她加深了對手術的理解、對醫療團隊的信心。她告訴醫師，沒辦法彈鋼琴沒關係，但希望能開車、打字。台大醫院神經外科教授王國川回應她「還是要盡量保住手的所有功能，交給我們就好了」。如今的她，手術相當成功，不僅沒有右手癱瘓，還能重拾鋼琴、開車接送小孩。

陳晉興表示，許多醫學中心，特別是神經外科、整形外科、口腔外科、骨科等領域，在研擬手術策略和解釋病情時，會將二維影像轉換使用3D列印模型，相對於傳統的影像檢查，更易於理解，但模型需客製化製作，每套模型僅適用於1名病患，價格約在25萬元左右，需耗時7到10個工作天。對於病情危急或經濟壓力較大的病患來說，緩不濟急且負擔不小。

有別於製作模型的作法，台大醫院約在1年多前成立「元宇宙手術模擬平台」，將病人的電腦斷層或磁振造影影像，即時轉換為3D情境，呈現出病灶及周圍構造組織的關聯性，能對不同的器官組織進行層層解析，或使用不同的視角觀察。相較於傳統方法，不僅節省時間和成本，更讓病患及家屬清晰理解醫療團隊如何治療病灶。

陳晉興表示，台大醫院「元宇宙手術模擬平台」尚處在研發階段，至今已完成2案，其中1人是唐小姐，另1人則是縱隔腔類癌的48歲男子。未來若要廣泛運用，就需進入商品模式。

台大資訊網路與多媒體研究所教授洪一平預估，該平台採虛擬實境作法，成本不及模型高，日後若商品化，有望將價格控制在1萬元，甚至更低。台大也期盼，未來能將資料運用於教學，醫學生只要戴上模擬頭盔，就能學習完成跨科別的困難手術。