苗栗縣64歲羅姓婦人日前在社群平台抖音及臉書廣告上，誤信網路分析師聲稱歐洲地區將發生戰爭，導致銀行倒閉，願幫人代管存款，羅婦深信不疑欲匯款47萬元給對方，所幸經警方、銀行行員勸阻，才保住積蓄。

警方調查，羅婦在網路社群平台，看見歐洲國家戰爭新聞相關事件，有網路分析師聲稱義大利、瑞士等歐洲地區將有發生戰爭的徵兆，可能導致國家經濟衰退及銀行倒閉，必須先將戶頭存款領出。

羅婦深信對方話術，欲取款47萬餘要匯給對方代保管，她前往銀行臨櫃填單取款欲轉匯，銀行驚覺不對幫忙報警，苗栗分局北苗派出所副所長林鈺智、警員詹昀璇接獲通知後，解釋話術及時戳破詐騙伎倆，羅婦才恍然大悟，感謝警方讓其保住血汗錢。

苗栗警察分局呼籲，詐騙集團大多透過架設假網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕詐騙。如有此狀況請民眾撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。