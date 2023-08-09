王座2023年上半年合併營收5.79億元、年增達49.54％，創同期新高。營業利益0.62億元、較去年同期虧損0.29億元大幅轉盈，提前改寫年度新高。稅後淨利0.63億元，亦較去年同期虧損0.29億元大幅轉盈，每股盈餘3.75元，亦同步提前改寫年度新高。

據王座母公司六角財報揭露，王座首季合併營收2.86億元，稅後淨利0.31億元，推估每股盈餘約1.83元。據此推算，王座第二季合併營收2.92億元，季增1.92％、年增達63.04％，稅後淨利0.32億元，季增5.49％，較去年同期虧損0.25億元大幅轉盈，每股盈餘1.93元。

王座表示，第二季旗下「大阪王將」推出新品廣獲市場青睞，透過數位行銷及優化產品激勵各品牌門市營收，帶動同店營收成長，配合「京都勝牛」展店挹注，使第二季淡季營運逆強，營收及獲利表現均優於首季。

王座指出，代理品牌營收貢獻主要來自「銀座杏子日式豬排」及「京都勝牛」，此次「大阪王將」營運優化有成、啟動穩定獲利，加上優化產品組合、多數門市折舊已攤提完畢，費用控管得宜，使上半年毛利率49.14％、營益率10.82％，較去年同期躍升轉盈、雙創同期新高。

受惠暑期餐飲旺季到來、百貨影城人流激勵，加上新展「大阪王將」信義威秀店挹注，王座7月自結合併營收1.18億元，月增18.93％、年增28.34％，刷新歷史新高。累計前7月合併營收6.98億元、年增達45.45％，續創同期新高。

展望後市，王座今年預計在台新展6～8家，迄今已開出「京都勝牛」LaLaport店、「大阪王將」信義威秀店及「橋村炸雞」板橋環球店3家，年底前預計再開幕「京都勝牛」新店威秀店，並在台北101購物中心及新光三越A11分別開出「橋村炸雞」第2、3家店。

除了代理品牌在台穩步展店，王座亦規畫推出自創品牌，配合「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」2代理品牌海外同步拓展版圖、整體營運結構優化，預期下半年營運可望優於上半年，目標今年營收年增近2成、上看11億元，與獲利表現齊創新高。