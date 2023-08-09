美系外資表示，PMIC設計廠致新昨(8)日法說，第二季在有利的匯率環境下，單季毛利率優於預期，但展望第三季的能見度有限，致新將繼續消化庫存。致新42%的營收來自面板，29%來自PC，合作代工成本主要是台積電(2330)、聯電(2303)，目前來說成本仍高，議價空間有限。

致新第二季營收20.83億元，季增加17.17%、年減少12.49%，每股淨利為4.9元。單季毛利率40%，季增加1.5個百分點、年減少8.6個百分點。致新第二季庫存天數167天，比第一季的191天小降。

美系外資表示，PC PMIC市場進入第三季持續疲軟，主要是因PC PMIC在歷經第二季的補貨後，隨著庫存的增加，PC品牌目前多已停止採購，第三季零組件市場將受到影響。另一家PMIC業者力智將於周五舉辦法說會，預計力智第三季收入將僅增長0~5%。至於矽力*KY因目前代工業者聯電(2303)的代工價格仍然很高，在價格競爭加上高額成本下，矽力*KY將持續面臨壓力。