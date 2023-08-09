有些人天生抗壓性強，懂得吃苦耐勞從不輕言放棄，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖雞、狗、豬勤奮踏實，當遇到困難時不會被擊敗，而是把壓力轉為動力努力突破困境，使他們在事業中能獲得良好成就。
▍生肖雞
生肖雞天生懂得吃苦耐勞，在生活中從不輕易放棄自己想法，遇到挫折時會把壓力轉為動力，並且找尋適當機會突破困境，所以多半能夠在事業中獲得良好表現，使自己人生過得幸福美滿。
▍生肖狗
生肖狗勤奮踏實，總是默默的努力耕耘，他們懂得設立目標，並且不達目的絕不罷休，他們從不喊苦，也深知壓力使人成長的道理，便會把壓力轉為動力繼續前進，最終多半在事業方面能有所成就。
▍生肖豬
生肖豬從不輕言放棄自己的理想，一旦決定的事物，無論多麼艱難，都會想盡辦法堅持下去。他們天生不怕吃苦總是越挫越勇，把壓力轉為動力勇敢向前，所以在事業中當機會降臨時，多半能把握機會，有望嶄露頭角。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。