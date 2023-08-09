中國天氣網9 日消息，今起三天（8月9日至11日），大陸的降雨將呈現出「點多面廣」格局，除了廣西、雲南降雨一息尚存，四川盆地到江南、華南東部也多雷雨，局地或現暴雨；華北、西北因受頻繁短波槽活動影響，強對流頻繁；東北地區未來幾天更是降雨連連，局地可能出現暴雨，需注意防雨防災。

受季風槽影響，過去幾天，廣西、雲南出現持續較強降雨，雲南昆明8月以來降雨量已超過常年8月的平均降雨量。昨天，雲南、廣西一帶降雨減弱，但仍未完全停歇。另外，受頻繁短波槽活動影響，西北、華北等地強對流也比較明顯。據實況監測顯示，四川中部、雲南中南部、湖南中部、江西、福建、浙江東部、廣西西部和南部等地出現分散性大雨或暴雨，四川成都和眉山、雲南普洱、江西吉安和上饒、福建南平等局地大暴雨。

根據預報，今後三天，南方降雨此消彼長，廣西、雲南降雨將明顯減弱，但四川盆地到江南、華南一帶雨水又會明顯增多，其中福建、廣東、廣西局地或現暴雨。然而，未來幾天降雨的「重頭戲」仍在東北地區，預計今明兩天，受高空槽和低渦系統影響，黑龍江、吉林等地降雨勢強勁。

具體來看，今天黑龍江北部、河北東北部、新疆北疆西部、甘肅中部、青海中北部、西藏中部、四川盆地西部、雲南中南部、廣西西部、湖南東南部、江西中南部、福建、浙江東南部等地部分地區有中到大雨，其中，黑龍江北部、雲南南部、福建東部等地局地暴雨。

明天，黑龍江東部、吉林東部、青海東部、甘肅東部、湖南南部、江西南部、福建中南部、雲南西部和南部、廣西、廣東等地部分地區有中到大雨，其中，吉林東部、福建東南部等地部分地區有暴雨。

後天，內蒙古東北部、黑龍江、吉林中東部、甘肅東部、陝西中北部、山西、河北中部和南部、北京、四川盆地中西部、廣西東部和南部、廣東、福建南部等地部分地區有中到大雨，其中，黑龍江東北部、吉林東部、廣西南部沿海、廣東西南部等地部分地區有暴雨。

值得注意的是，東北地區後面幾天還會有強降雨！預計10日夜間起至12日夜間，受北上颱風卡努和西風槽共同影響，東北大部將再次遭遇強降雨侵襲，東部和北部地方將有中到大雨，局地暴雨。而今年8月以來，黑龍江、吉林的降雨已經較常年顯著偏多，公眾需關注降雨疊加效應，注意防範強降雨可能引發的洪澇、泥石流等次生災害。

8日正式進入「立秋」，通常每年立秋期間，華北地區就會自北向南逐漸顯露出秋意，今年也比較「應景」。