國民黨智庫執行長柯志恩日前接受專訪坦言，國民黨總統參選人侯友宜為穩固基本盤，向「正藍」靠攏，反而讓侯失去自己原有的獨特人設。不過柯今日與侯友宜同台宣布能源政策，柯志恩也被問到人設問題，柯解釋，侯過去不分藍綠形象讓藍營內部有不同解讀，但侯現在尊重藍營，並完全代表國民黨出戰。 侯也說，他選舉最重要精神，就是不分顏色，團結努力做事。

侯友宜上午宣布能源政策後，接受媒體提問，媒體問及柯志恩曾說侯友宜人設變動，柯強調，她當初認為，侯市長在新北市可以得到高票數，是因為他不問藍綠，只把事情做好，可是到總統大選不問藍綠這件事，在藍營內部會認為他跟藍若即若離，過去他的形象造成藍營紛擾不同解讀，我相信在未來把這個腳步整理完畢後，在尊重藍營完全代表國民黨出戰，以這樣的原則，再把他過去能夠贏得新北市民喜歡的特質的擴散到全國。

侯則說，他61歲才出來選舉，最重要精神就是不要分顏色，大家團結台灣努力做事，侯遙想5年前3月1號，他寫下秉持初心，不會分顏色大家團結在一起，尤其選舉不要用抹黑跟造謠，大家應該更團結，公共政策可以好好討論，不要用政治抹黑口水，那些都沒有意義。