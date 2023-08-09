除市場需求帶動出貨動能暢旺，帶動第二季營收年增高達96.58％，麗清分析，第二季亦同步受惠新台幣貶值產生匯兌利益貢獻等挹注，因此整體營運較去年同期由虧轉盈並刷新歷年同期最高。

麗清表示，整體營運規模放大除受惠近年麗清積極拓展新客戶訂單持續放量、深化既有客戶業務合作等，尤其第二季共有超過十款以上新項目機種訂單陸續步入量產，進一步放大LED車燈模組產品出貨表現。

其中，以LED車燈模組產品分布來看，第二季尾燈營收占比仍保持45％上下，而頭燈營收比重則較去年同期的兩成增加至約3成，另一方面，旗下頭燈控制器產品銷售同步受惠美國知名車廠客戶加大急單需求，挹注第二季頭燈控制器銷售明顯年增183％，佔整體營收比重增加至近2成。

麗清進一步表示，第二季兩岸生產基地產能稼動率隨著主要客戶訂單需求提振而同步攀升，加上新機種訂單出貨增加進而優化訂單結構，帶動第二季整體毛利率達13.44％，且旗下桃園廠規模生產效益逐步放大，以及管控費用得宜，第二季營業利益率達4.42％，為歷年同期新高，凸顯集團營運獲利能力精進表現。

麗清亦公告7月營收7.43億元、年增47.86％，受惠LED車燈模組滲透率持續提高、頭燈控制器等產品出貨仍維持需求高檔，助力麗清單月合併營收已連續五個月刷新歷年同期新高之亮麗表現。累計2023年前七月營收45.14億元，年增41.83％，同步創歷年同期新高。