搶攻中秋送禮商機，高雄米其林推薦餐廳「Papillon蝴蝶餐廳」推出「初月中秋禮盒」，內有手工製作兩款醬料，一為使用頂級食材松露所製成的「松露蘑菇醬」，另一則是「普羅旺斯XO醬」，售價2880元、限量300盒，8月10日正式開賣，售完為止。

位於承億酒店26樓，由法籍米其林主廚 Xavier Boyer（博雅維） 所帶領的高空景觀餐廳「Papillon蝴蝶餐廳」，開業不到一年即火速於今年三月獲得米其林新進入圍餐廳。法籍主廚博雅維（Xavier Boyer）表示，此一禮盒發想，主想將餐廳吃得到的味道走入消費者家中。

「初月中秋禮盒」的包裝設計，是以品牌經典的蛇紋石綠以明暗光影呼應法式秋風花園的主題，營造出浪漫幽雅的氛圍，高品質的抽屜式盒形和精緻的皮革提把，使得禮盒不僅是產品的載體，更升級為一份高貴的禮品，值得珍藏。

去年八月底開幕至今，「Papillon」的佐餐茶皆由侍茶大師林泰利Woody一手打理，很受食客歡迎。由於中秋時節氣溫仍高，所以主廚在構思時希望「嬉露」與「乘月」兩款茶飲，不僅能夠熱泡及冷泡，亦能發揮創意加入琴酒等基底酒成為調酒茶。主廚希望，無論是清新微酸的玫瑰檸檬金萱茶，或圓潤芬芳的桂花柑橘烏龍茶，都能帶給客人獨特的品茗體驗。

「Papillon」推出的「初月中秋禮盒」，主廚再度邀請開幕時的合作夥伴，在地陶瓷藝術家「青青土氣」，一同打造嶄新概念的器皿，以蝴蝶自由奔放於法式秋風花園為構思，手繪使用遮蔽腐蝕技法呈現凹凸層次的質地於茶杯的側面，表面以瓷土柴燒的木頭灰燼過篩加入釉料，再以融鎔1300度高溫淬鍊成清透綠釉的形態，於創作中加入永續的概念。令人覺得玩味的是，底座可以搖身一變成為裝擺甜點的高臺，精緻的工藝和優雅的設計，搭配兩款大師特調花果烏龍茶，在品茗的同時融入美學概念。