根據財政部日前的統計，國內出口已連11個月負成長，其中金屬類產品衰退幅度大，在基本金屬及其製品方面，7月出口值為24.32億美元，較同期年減28.1％、約9.49億美元。鐵或非合金鋼及其製品年減29.6％、2.0億美元；鋼鐵製螺釘螺栓年減32.2％、1.7億美元；不鏽鋼及其製品年減46.5％、1.7億美元。1~7月基本金屬及其製品出口總值171.65億美元，較去年同期年減27％、63.43億美元。

而在機械方面，7月的出口值為21.27億美元，較去年同期年減22.1％、6.03億美元。1~7月機械出口總值139.04億美元，較去年同期年減19.7％、34.06億美元。

業者認為，今年出口普遍下滑除了與國際經濟情勢不佳有關之外，更重要的是國內廠商面對大陸低價產品競爭不具優勢，以扣件、手工具為例，國內業者的成本就比大陸廠商高約2成，導致產品價格相對陸廠更高，不少外國訂單紛紛轉向大陸業者，使得鋼鐵製品出口衰退明顯。