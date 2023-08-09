台北市無黨籍北中正、萬華立委參選人于美人日前上節目秀出自製選區資料冊，因不滿被民進黨參選人吳沛憶質疑洩漏個資，在臉書反駁名冊記載里長跟里別基本資料，批吳借刀殺人胡亂攻擊，也對自己曾說「吳沛憶是可敬對手」感到懷疑。吳沛憶9日回應，在跑基層、與民眾互動過程中，本有很多事情要多注意、多謹慎，只是就此向于美人提醒資料使用多替對方著想而已。

于美人日前在臉書發文表示，她曾說「吳沛憶是我心中可敬的對手！」，但現在已逐漸產生懷疑，認為吳沛憶是已經失去方向、遠離理想信念，充其量就只是一位扭曲事實的政黨候選人而已。

于美人說，她上節目帶的資料冊，是自己花3個月時間勤跑基層，針對各里長與里別基本資料寫出的「選區資料冊」，但吳沛憶卻躲在「民眾反映」後面，「竹篙逗菜刀」稱資料冊侵害選民隱私、個資法，各種指控亂亂來。

于美人認為，民進黨擅長借刀殺人，假手側翼胡亂攻擊，到處亂咬，即便「翻車」新側翼馬上前仆後繼。有幸的是，這樣不負責任且匿名的戰法已被選民所唾棄，也導致去年民進黨在九合一的大敗。

她強調，吳沛憶並沒有記取教訓，繼續使用這種匿名式不負責任打法，一本記載里長筆記，怎麼會有民眾來反應？若真有民眾指控，吳為何不大膽站出來，細數誰的隱私被侵害，以及哪一條違反個資法？

吳沛憶9日回應，在跑基層、與民眾互動過程中，本有很多事情要多注意、多謹慎，包含她自己也正在做調整，大家就相互提醒，自己也沒提到法律跟法條的問題，只是提醒資料使用多替對方著想，態度應該謹慎、小心。北中正、萬華立委參選人目前只有她和于美人，她更期待針對選區政見與政策有更多交流、互動。