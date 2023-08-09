花蓮縣吉安鄉南勢阿美族婦女的服飾過去多為黑色，後因表演需求才逐漸轉成紅色。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉辦理展覽展現在地6大原住民族的傳統衣飾風格，其中阿美族的服飾顏色不僅只有當今常見的鮮紅色，甚至還有黑色，顛覆民眾既定印象。鄉公所表示，在地阿美族婦女過去多穿著黑色服飾，後因時代改變才轉成紅色，希望透過此次展覽，幫助民眾深入認識在地族人的文化故事。

花蓮縣原住民族群包括阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族等，全縣原住民人口最多的吉安鄉，在縣府與原民會的支持下，即日起至10月3日止，在阿美族文化館辦理「時代演進傳統到創新-原住民族系列服飾及配件展」，呈現縣內6大族群的傳統服飾與配件，及因原居環境遭颱風破壞，遠從台東鹿野遷徙至吉安的阿美族小台東部落的百年傳統服飾。

鄉公所原民事務所指出，小台東部落族人60多前年因艾倫颱風重創家園而搬遷到吉安，其傳統服飾顏色卻沒有受到在地阿美族影響，迄今仍保存台東阿美族的特色，不過在地阿美族的服飾顏色卻有很大的變化，並非只有當今常見的鮮紅色，以前其實還有黑色。

原來阿美族婦女在日據時代都身穿黑色、配戴黑色髮帶，1950年代國民政府遷台後，勞軍風氣盛行，族人穿黑色服飾表演時，遭人反映顏色太過暗沈，當時負責接待外賓的時任縣議員林春瑛，便設計一款較為搶眼的紅色舞衣，之後在1960年花崗山一場千人共舞的活動上，演出的族人因身著紅色為主的服飾­亮相，引起其他部落仿效紛紛帶動流行。

直到1967年林春瑛成立花蓮阿美文化村，是全縣第一個專門表演阿美歌舞的娛樂場所，隨時間與空間的改變，阿美族女性的­服飾顏色也漸漸隨之由黑轉紅。

鄉長游淑貞坦言，民眾對各族群的服飾樣貌都保有既定印象，這場展覽能完整呈現與探究歷史根源跟服飾的演變過程，且早期原住民族服飾多用麻線製作，利用各種植物染色，造就現今各族群對服飾顏色的偏好不同。

她接著說，鄉公所先前陸續開辦「南勢阿美黑色傳統服飾及傳統花帽」、「阿美族陶藝品開發班」等課程，利用此次展覽發表成果，希望能幫助民眾深入認識阿美族服飾的演變歷程。