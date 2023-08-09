自行車零件大廠愛爾蘭商速聯公司員工，9日在市議員謝志忠的陪同下出面，控訴公司要求晚班員工調早班，不顧勞工權益。（陳淑娥攝）

自行車零件大廠愛爾蘭商速聯公司31名員工，9日在台中市議員謝志忠的陪同下出面控訴公司要求晚班員工調班，且沒有資遣選項，不願意就須自行離職，勞工完全沒有保障。市議員謝志忠則說，該公司2月至今陸續有3波解僱潮，完全不顧勞工權益，要求廠商善盡社會責任，市府積極進行了解。台中市勞工局強調，大量解僱為5家派遣公司非速聯公司，下周將進行勞資調解。

愛爾蘭商速聯公司正職人員楊先生指出，他任職近2年，是晚班員工，1天有550元津貼，公司因要收掉晚班零組件生產線，要求員工調早或中班，中班津貼1天400元，早班則沒有津貼，且中班要用抽籤的，沒抽中的只能到上早班，調查單上沒有資遣選項，不接受者只能自行離職；他若被迫從晚班調到早班，每月少掉1萬至1萬2000元收入。

派遣人員周小姐說，她在公司上晚班，因自己是單親媽媽，還要養2個小孩，經濟壓力大，所以白天還辛苦間兩個差，想多賺點錢，如今公司要將她調早班，她不能兼職也少領許多錢，真的會壓垮她，希望能被資遣。

市議員謝志忠強調，該公司3月才拜會市府，宣布投資百億建設潭子新廠，沒想到2、5、7月陸續有3波解僱潮，前兩波已解僱3、400人，包括正職及派遣人員，目前這一波則影響100多人，其中有39人是正職，另5家派遣公司則超過58人。

謝志忠表示，非常歡迎自行車零件大廠來台中投資，但大量進用派遣員工，完全不顧勞工權益，他提出3個訴求，第一、呼籲企業善盡社會責任，派遣員工的比例遠遠超過正職員工，並不符合社會期待；二、強烈要求盧市長拼投資的同時，也應一併正視基層勞工權益；第三、台中市勞工局應介入協調與調查，保障勞工基本權益。

台中市勞工局表示，愛爾蘭商速聯公司2、5月共有3名正職員工遭資遣，公司若必要需調整人力及工作時，要在不影響本俸條件之下進行，針對這一波勞資爭議，該公司並無違法，屬於未與正職員工達成共識，上周共有103人到勞工局申請協調，其中37人是正職，其餘都是派遣工，下周將安排勞資調解會議，依調解結果提供協助，維護勞工權益。另外，派遣工是短期契約，契約結束就會調派其他公司，由派遣公司負責。