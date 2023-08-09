歌壇天后張惠妹近來在大陸展開巡演，今（9日）將歡慶51歲生日，由於與男友SAM交往12年來，鮮少公開放閃曬恩愛，讓SAM被要求在這特別日子，是否能發「同框照」的慶生文，沒想到SAM竟罕見「有求必應」，不過照片曝光卻是笑翻所有網友。

Sam和張惠妹低調交往12年，偶爾會在社群放上女友的影片及照片紀錄日常點滴，但幾乎未見兩人公開放閃，女友張惠妹今（9日）迎來51歲生日，對於有人詢問：「哥～能發個同框圖文嗎」，他則是爽快一口答應，沒想到曬出的居然是「情侶牙刷」同框照，接著不忘hashtag「生日快樂」，並附上一顆紅色愛心，雖是低調放閃，卻讓畫面頓時充滿粉紅泡泡。

對此，網友紛紛留言：「下次提同框要求的朋友記得加上真人兩個字」、「好甜，我等一下出門上班看不到路了啦」、「這個同框太可愛」、「好閃的炫耀文，根本羨慕死了」、「美好的日子炸爆ig的行為」、「雖然是牙刷，還是甜到長螞蟻」、「可愛的浪漫，比一早的太陽還刺眼的閃」、「很受不了你們這種小情侶在這放閃XD」、「好甜！下次放真人更甜啦」。

張惠妹先前在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，不過最終場時因為喉嚨狀況不佳，影響到演出品質，讓她忍不住淚灑舞台，對此，男友SAM發文表示：「她唱的太走心了」，接著透露這次重新編排的歌曲和換場設計，讓他一度止不住淚水，也因此覺得這個愛唱歌的女人，層次又更高了，最後不忘強調：「那個不完美就是最真實的完美」，似乎在隔空安慰女友不要太過在意。