華邦電樂見成為首家獲得該安全認證的利基型記憶體廠商。ISO/SAE 21434認證彰顯了華邦對滿足並超越全球網路安全標準的承諾，並向汽車客戶保證，華邦電設計生產的產品完整地考慮到網路安全性漏洞與風險評估。

除了ISO/SAE 21434認證外，TrustME W77Q安全快閃記憶體還獲得了行業認可的其他安全認證，包括CC EAL2+、SESIP Level 2、FIPS CAVP和CMVP，以及ISO 26262 ASIL-C Ready。這些認證使TrustME W77Q 安全快閃記憶體能夠滿足汽車在功能安全和網路安全方面的新興需求。

ISO/SAE 21434標準全名為ISO/SAE 21434(道路車輛-資訊安全工程)標準，是由ISO(國際標準組織)和SAE International(美國汽車工程師學會)制定的行業標準。其旨在透過規範要求，確保汽車系統免受網路攻擊，以保護道路使用者。本標準適用於成品車輛以及相關網路安全，包括IC等子元件。除此之外，要通過GSR獲得歐盟形式批准(EU-Type)和車輛批准，須也符合UNECE R155的規定。

華邦電W77Q安全快閃記憶體的ISO/SAE 21434認證包括關鍵要素，如嚴格的風險評估和管理流程，以識別漏洞和威脅，從而實現有效的風險減低策略；貫穿整個產品開發生命周期的系統化網路安全方法，將安全性集成到各個方面；廣泛的測試和確認，以驗證針對潛在網路威脅的可靠性，確保產品在抵抗攻擊方面的有效性；持續檢測並不斷改進網路安全的落實，並針對新出現的威脅和漏洞超前部署。