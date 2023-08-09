匯豐銀行為一全球化布局的大型國際性銀行，結合環球視野與在地專長，致力為客戶提供世界級且豐富多元的財富管理服務。2022年推出Premier Elite服務，為資產在新台幣1,500萬元以上的高資產客戶提供個人化財富管理服務。近一年以來，Premier Elite客戶數成長超過80%，顯見台灣財富管理市場快速成長，深具潛力。

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示：「這一年來，我們看到客戶數大幅躍升，充份展現台灣財富管理市場的成長潛力，匯豐銀行的跨國金融網絡及環球優勢最能切合高資產客戶的需求。匯豐從私人銀行、財富與資產管理，到個人金融都能提供多元化服務，力求成為台灣最佳個人金融與財富管理國際銀行。」

匯豐(台灣)亦首次公佈匯豐集團於2022年針對卓越理財客戶的調查，發現匯豐(台灣) Premier Elite客戶中，每二個客戶就有一位擁有匯豐銀行跨國帳戶，而超過40% 的客戶更持有三個國家/地區以上的匯豐帳戶。進一步分析，66% 的客戶表示「全球投資商品」與「跨國財富規劃」是他們選擇往來銀行最重視的服務；61% 的客戶表示需要「多元外幣帳戶」；而45% 的客戶表示需要「國際金融轉帳服務」-顯示匯豐的客戶群因商務所需、全盤投資規劃或子女在國外求學，最重視銀行提供的跨國服務。

匯豐銀行的環球轉帳服務（Global Transfer）是業界少見的無國界理財服務，客戶可同步連結多達26個國家/地區帳戶，進行跨國轉帳，能夠1秒到帳，且不限次數免手續費，不論是經商、投資、支付子女教育費用等，都能享有24小時不間斷的便利服務。此外，「匯豐環球Visa金融卡」提供九種指定外幣於海外 ATM 提款完全零手續費、零匯差，更是客戶出國所不可少的支付工具。

歡慶Premier Elite服務上市滿週年，匯豐(台灣)重磅推出一系列優惠活動。自2023年8月9日至2023年9月30日止，新開立的Premier Elite與私人銀行客戶，可享有美金定存最高年息6.6%的尊榮禮遇，幫助客戶掌握投資先機。而在活動期間內，卓越理財新客戶持匯豐環球Visa金融卡在國內外實體商店或線上購物，不限消費金額，最高可享6.6% 現金回饋！此外，即日起至2023年9月30日止，卓越理財新客戶進行基金和海外股票交易申購，可享零手續費優惠。