美國總統拜登今天表示，由於越南欲提升與美國之間的關係，並成為一個重要夥伴，他「很快」將親赴越南。

路透社報導，拜登今天在新墨西哥州一場政治募款活動上發表上述談話。被問及拜登宣布將訪問越南一事時，白宮發言人表示，「目前沒有進一步消息可以奉告」。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年4月一場會議上表達想要深化兩國關係的渴望，華府尋求凝聚與亞洲夥伴間的關係，以對抗日益強勢的中國。

布林肯當時曾表示，此事可望在「未來幾週或幾個月內」成真。

華府一直努力要將與河內當局的關係從過去10年所謂的「全面化」關係提升至「戰略」夥伴關係，不過越南始終抱持謹慎態度，因為擔心會激怒中國或俄羅斯。中國為越南至關重要的出口貿易提供關鍵輸入，俄羅斯則是越南的另一個傳統夥伴。

拜登7月28日在緬因州一場募款活動上表示，他接到一通來自「越南領袖」的電話，對方「迫切渴望在我前往20國集團（G20）時會見我」；拜登指的是他計劃前往印度參加預計於9月9日至10日在新德里舉行的G20峰會。

拜登當時表示，「他想要提升我們（美越）成為和俄羅斯及中國一樣的重要夥伴」，分析人士指出，拜登的通話對象就是越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）；拜登曾於今年3月與阮富仲通電話。

官員尚未說明這更密切的關係所指可能為何，不過專家表示，這可能包含增加軍事合作及美國武器供應。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120809