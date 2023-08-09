反對竹女改隸校友發起人9日在臉書邀請竹女校友站出來，在本周五（11日）上午8時15分在竹女校門口集合，共同把反對改隸連署書遞交給校長。（翻攝自臉書反對竹女改隸附中／陳育賢新竹傳真）

新竹女中校務會議通過改隸陽明交大附中的提案，引發竹女校友強烈反彈因而發起反對連署，目前已達5000份設定門檻，校友發起人9日在臉書邀請竹女校友站出來，在本周五（11日）上午8時15分在竹女校門口集合，共同把反對改隸連署書遞交給校長，當天下午再至教育部遞交連署書。

新竹女中是在今年6月30日的校務會議中通過改隸陽明交大附中的提案，校方強調是同意啟動後續的程序，但此舉引發竹女校友強烈反彈，認為未有充分討論，校友因而發起反對改隸陽明交大附中的連署。

反對竹女改隸的校友粉專今天發文表示，已陸續寄送email通知連署人，「811行動訴求」有3大訴求，包括「反對新竹女中改隸陽明交大附中」、「反對黑箱程序，撤銷草率決議」、「呼籲陽明交大撤回邀請，支持兩校積極合作」。

遞交連署書新竹場主題是「祝福竹女，沂風輕颺」，11日上午8時15分在新竹女中門口集合，8時30分將連署書遞交給新竹女中校長林桂鳳，校友也提醒大家，勿影響師生暑輔課程。

台北場主題則是「反對改隸，竹女校友發聲」，時間為11日下午1時40分在教育部門口集合。反改隸粉絲團也籲請校友當天穿著衣褲以黑白色為主，歡迎穿著竹女校服、運動服或背書包，希望校友們呼朋引伴，相互照顧。