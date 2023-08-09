民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨今天批評民進黨總統參選人賴清德，為了選票兩岸立場可以變來變去、重新詮釋「台獨」，從「台獨金孫」到「與中國做朋友」，中心思想搖擺不定，難怪美國會有「疑賴論」。

楊寶楨表示，《台獨黨綱》是民進黨的神主牌，當時1991年明確表示是要「建立主權獨立自主的台灣共和國」，請問民進黨主席賴清德仍然依循嗎？

楊寶楨說，如果說現在依循的是1999年的《台灣前途決議文》：「台灣是一主權獨立國家」、「台灣並不屬於中華人民共和國」；又為何不敢明確表態讓《台獨黨綱》徹底走入歷史？不就是方便「遊走」騙票嗎。

楊寶楨直指，賴清德如今為了選票，兩岸立場可以變來變去、重新詮釋「台獨」。

她列出賴清德過往言論：

2015／09／30 我主張台灣獨立。

2017／09／26 我是一個務實的台獨工作者。

2019／03／21 台灣已是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，不必另外宣布獨立。

2023／04／12 台灣沒有統獨問題。

2023／05／28 最想與習近平共進晚餐。

2023／07／05 維持兩岸現狀。

2023／08／06 面對美中，是在敵人跟朋友之間做選擇。

2023／08／07 沒有要反攻大陸，從未想過要與中國為敵，兩岸應該成為朋友。

楊寶楨質疑，從「台獨金孫」到「與中國做朋友」，簡直變成中共同路人；賴清德面對兩岸關係，中心思想搖擺不定，難怪美國會有「疑賴論」。試問，這樣的總統參選人，如何讓人「信賴」？