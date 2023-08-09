8月10日是「國際懶惰日」，為了呼應耍廢、發懶的精神，IKEA精選多款放鬆好物，打造自己的慵懶居家空間。
POANG扶手椅及腳凳是IKEA經典熱商品，簡約具設計感的造型，根據人體流線身形設計的樺木椅框，加上高椅背設計，減少對背部和頸部的傷害，搭配同系列的腳凳，從頭到腳提供良好支撐力。
懶人救星ANGOM雙人座沙發床，上一秒還窩在沙發上看電影，下一秒拆下椅墊和靠墊、拉出底框，就變身為一張床，內含獨立彈簧筒，提供身體適當支撐，躺著或坐著都舒服。
8月10日是「國際懶惰日」，為了呼應耍廢、發懶的精神，IKEA精選多款放鬆好物，打造自己的慵懶居家空間。
POANG扶手椅及腳凳是IKEA經典熱商品，簡約具設計感的造型，根據人體流線身形設計的樺木椅框，加上高椅背設計，減少對背部和頸部的傷害，搭配同系列的腳凳，從頭到腳提供良好支撐力。
懶人救星ANGOM雙人座沙發床，上一秒還窩在沙發上看電影，下一秒拆下椅墊和靠墊、拉出底框，就變身為一張床，內含獨立彈簧筒，提供身體適當支撐，躺著或坐著都舒服。
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