8月10日是「國際懶惰日」，為了呼應耍廢、發懶的精神，IKEA精選多款放鬆好物，打造自己的慵懶居家空間。

POANG扶手椅及腳凳，實木貼皮，樺木/knisa 淺米色，3780元。（IKEA提供／古明弘台北傳真）

POANG扶手椅及腳凳是IKEA經典熱商品，簡約具設計感的造型，根據人體流線身形設計的樺木椅框，加上高椅背設計，減少對背部和頸部的傷害，搭配同系列的腳凳，從頭到腳提供良好支撐力。

懶人救星ANGOM雙人座沙發床，上一秒還窩在沙發上看電影，下一秒拆下椅墊和靠墊、拉出底框，就變身為一張床，內含獨立彈簧筒，提供身體適當支撐，躺著或坐著都舒服。