新華社9日報導，大陸國家金融監督管理總局透露，截至8日上午10時，河北等16個受災地區的保險機構收到保險報案20.79萬件，估損金額71.31億元（人民幣，下同）。目前已賠付案件6.86萬件，賠付金額4.32億元。此外，以「五常大米」著稱的黑龍江省五常市，連續多日雨災，網傳「五常大米今年將絕收」，當地農民回應，並非「絕收」，而是「欠收」。

據瞭解，截至8月8日上午10時，河北、北京、黑龍江、吉林、天津5個受災地區的保險機構收到保險報案11.76萬件，估損金額53.7億元。目前已賠付案件2.26萬件，賠付金額1.9億元。

河北、北京、黑龍江、吉林、天津5個受災地區的保險機構收到的保險報案中，車險報案7.05萬件，估損金額14.7億元；企財險報案3564件，估損金額14.44億元；農業保險報案2.25萬件，估損金額17.49億元。

此外，微信公眾號《中國新聞周刊》報導，2日起，以「五常大米」著稱的黑龍江省五常市連續多日降雨，當地水庫、河流均超過汛限水位，多個鄉鎮不同程度受災。網傳「五常大米今年將絕收」。經8日走訪五常市水稻種植區，有水稻種植戶表示，他們村因為地勢較高，被淹相對較少，雖然過水面積大，但達到絕收程度的，大概在1／5，而在受災嚴重的一些村鎮，或許真的將面臨絕收。

此時，正值水稻抽穗關鍵期，水災的影響尤其嚴重。五常市小山子鎮團結村一水稻種植戶指出，被洪水浸泡後，稻葉發黑出現水銹，會導致水稻不易開花，產量減少。對於減產後是否能賣高價，種植戶對此並不樂觀，「賣太高了人家吃不起，能買嗎？」