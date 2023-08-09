警方查扣詐騙集團拘禁被害人工具。（警方提供）

被害人體重破百，4名詐團成員遭其反殺。（警方提供）

新北市38歲劉姓男子本月2日受臉書借貸廣告吸引，誤上詐騙集團賊船，攜帶存摺、提款卡前往詐騙集團指定地點鶯歌區某民宅頂樓，詐團4名成員隨即對他拳腳相向，意圖控制劉男行動，但體重破百的劉男孔武有力，以1敵4，不僅沒被控制還打電話通知友人報警。三峽警分局獲報派員趕抵，當場逮捕4名成員，昨（8）日凌晨循線在新莊區逮捕幕後指使的黃姓主嫌到案，移送檢方向法院聲押獲准。

據了解，劉男誤信詐騙集團臉書借貸廣告，依指示前往鶯歌區某超商，隨後詐團成員23歲陳姓男子將他帶往附近公寓頂樓，屋內另有23歲歐姓男子、24歲莊姓男子及37歲劉姓男子，待被害人進屋後，4人瞬間變臉，拿出手銬、束帶及甩棍對被害人拳打腳踢，意圖將他拘禁。

豈料，4名詐團成員體型遠不及劉男身材壯碩，不但無力控制被害人，噴灑辣椒水卻變成自己眼淚直流，完全遭劉男反殺。劉男現場打電話請友人報警，4名詐團成員因沒有接到大哥指示，不敢擅離現場，警方火速到場將4嫌逮捕，查扣監視器鏡頭、電擊棒、手銬、束帶及辣椒水等作案工具。

三峽分局表示，6月底警方曾獲另名自行逃出的被害人報案，被拘禁的地點為同棟公寓頂樓，警方已報請檢察官指揮偵辦，鎖定黃姓主嫌，昨天凌晨至新莊區拘提黃嫌到案，全案依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方向法院聲押黃嫌獲准。