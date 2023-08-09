新竹縣實驗教育機構繼道禾、照海華德福後，第3所的康乃薾國際實驗教育機構，9日由縣長楊文科與星苗康乃薾教育基金會榮譽董事長黃忠山等人熱鬧剪綵開幕，楊文科祝福實驗教育機構能蓬勃發展，期成為培育多元人才的搖籃。

楊文科表示，新竹縣家庭所得相當高，教育水準也高，家長對子女的教育投資更是家庭支出中的第一名，如同客家諺語「屋簷水點點對」，意思是長輩的身教，會直接影響晚輩，也顯示教育的重要性。

楊文科說，新竹縣配合政府制訂的實驗教育政策，鼓勵地方推動實驗教育，黃忠山董事長不僅開設東元醫院幫助縣民健康，也興辦教育設立幼兒園、雙語教學，現又開辦實驗學校，培育具「科學思維，人文素養」的跨領域國際人才，對新竹縣教育貢獻良多。

黃忠山表示，在全球化時代，擁有國際視野、具備全球移動力將為孩子帶來更多機會，希望這所實驗機構可以培育跨學科、跨領域，擁有雙語能力及國際觀的人才，讓世界都看得到台灣的孩子。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣目前有9所實驗教育學校，非學校型態的實驗機構則有3所，實驗機構不受課綱限制，能按照學生的需求及定位，實施並執行教育理念，而不同的教育模式提供家長教育的選擇權，讓新竹縣教育有更多元的發展。

星苗康乃薾教育基金會執行長劉雅文表示，康乃薾國際實驗教育機構將提供7年級至12年級六年一貫，多元豐富的國際實驗課程，可招收共375名國中與高中階段的學生，且1比9的師生比小班制個人化教學，依照每位學生的興趣和目標，打造適合的升學計畫，並提供參照美國課鋼的國際課程和Advanced Placement（AP）美國大學的先修課程供選修，協助學生接軌國內或國外頂尖大學作最扎實的銜接準備。