現今社會普遍認為會「瘦即是美」，高雄一名男子在捷運月台看到減重廣告，廣告以小孩的口吻寫下，「我媽去了減重中心，美成這樣，根本卡比獸的逆襲」，文案讓他直搖頭說「這小孩是吃到炸藥嗎？」貼文引發逾2千人謾罵，「攻擊人還自以為幽默的廣告，」

原PO前天（7日）於臉書社團《路上觀察學院》指出，在高雄凹仔底捷運站月台看到減重中心的廣告，廣告中一名長髮、身材纖細的女子露出小蠻腰、小腹平坦、身材凹凸有致，自信地腳踩高跟鞋，一旁的白色字以小孩口吻為設計寫下，「我媽去了趟ＸＸ國際醫院的減重中心，美成這樣，根本卡比獸（寶可夢精靈名稱）的逆襲。

只見廣告下方還用黑色字註記「你媽也可以」、「減重手術見證者三寶媽林小姐」等文字，這讓原PO忍不住飆罵，「這小孩是吃到炸藥嗎？」

圖文引來逾2千名網友批評聲浪，「不知道寫這文案的人是否常接觸小孩？其實10歲以下的孩子審美觀和成人是不太一樣的，廣告文案刻意用孩童語氣包裝成人思維，反而讓人不太舒服」、「物化女性又帶貶損的用詞，既不幽默也談不上創意，只是讓媽媽更傷心而已」、「攻擊人還自以為幽默的廣告......」、「瘦就代表美嗎？文案寫得有夠爛。」

也有不少人認為，女性懷胎10個月生子，導致身材走樣，卻被挖苦成「卡比獸」，「爛廣告！你媽生你很辛苦，回家給你媽跪著」、「也不想想你媽是為了誰才身材走樣的？」、「孩子是吃了熊心豹子膽」、「好可惡竟然說你媽是卡比獸」、「你媽應該要把你塞回肚子裡」、「我是這個三寶媽，我會馬上讓自己變二寶媽」。