人氣啦啦隊女神林襄今（9日）被爆熱戀小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，宣稱單身的她被拍到牽手約會，兩人最後回到女方家過夜，畫面曝光讓粉絲心都碎了，由於啦啦隊有不成文的「禁愛令」，如今林襄牽馬傑森回家過夜，林襄後續動向引發關注，不少網友則在網上分析各種可能性。

有網友則在PTT棒球板討論林襄和馬傑森的戀情，好奇球團後續會如何處理，有人就分析：可能會讓林襄退出啦啦隊、將馬傑森交易到別隊，或是無視林襄熱戀馬傑森的事情，網友紛紛討論：「樂天可以沒有馬，但不能沒有襄」、「可是林襄流量是頂流的，會不會折衷處理」、「不意外，傳很久了」、「林襄一堆活動還等著誰敢動她？除非私德出問題」。

還有網友舉類似案例，指出李芳曾為樂天女孩，她離開啦啦隊一個月後，樂天桃猿球員邱丹便宣布二人交往並且已求婚成功，以及曾為啦啦隊員的倪暄因感情風波形象大傷，今年1月合約期滿後，退出樂天啦啦隊，也讓林襄的後續動向格外引發關注。

林襄被拍到「指纏」馬傑森回家過夜，戀情還被封是「聞襄下馬」，對此，根據《三立新聞網》報導，林襄經紀人表示，對於藝人隱私不予回應，樂天球團則回應，林襄工作一切正常，她今晚也將如期上場應援，歡迎球迷來球場替球隊加油。