國民黨、民眾黨近日猛攻前瞻基礎建設成效低落，特別預算常態化，未來將債留子孫。民進黨立法院團9日強調，蔡政府2016年到2023年6月底共還債7810億，總預算從2018年度到2021年度的舉債金額是零，炮轟國民黨立委只拿預算數，卻不檢視最終執行的決算數，判斷會失準，呼籲在野黨別以偏概全，或為政治攻防刻意混淆。

民進黨團上午舉行記者會，針對財政紀律狀況，莊瑞雄指出，國家每一分錢都是民脂民膏，依據現行預算編列制度，行政院會先編列「預算數」送立院審查，三讀後便成「法定預算數」，但預算未必要花光，「預算執行率」才是立委關注焦點，待行政部門執行完畢，行政院會編列「決算」送審計部審定，審核報告也會送立法院審核。

莊瑞雄舉例，2022年度的一年期債務餘額為6兆4197億元，此屬預算數，但最終決算數是5.9兆元，也就是說，政府編了這麼多錢未必會花光光，即便當時想借這麼多錢，到最後可能因為有歲計賸餘，或因財政狀況不錯，不需要借那麼多錢；國民黨立委拿出的只是預算數，但檢視預算數並不準，應該看最終執行的決算數才對。

莊瑞雄強調，政府編列總預算借多少跑不掉，特別預算舉債亦是如此，任何政黨執政都一樣，但最後總會有債務還本，依照公共債務法規定，中央政府要以當年度的稅課收入的編列5％到6％作為債務還本，民進黨政府自2016年到2023年6月底一共還了7810億，而2018年度到2021年度總預算的實際舉債數字是零。

他說，在野質疑前瞻、防疫、戰機、海空戰力提升等特別預算相加後為2.2兆元，為何蔡政府稱沒舉債？又要如何支付？他解釋，前瞻1至3期執行的預算為5400億元，第4期尚未舉債，防疫8393億元有300億由歲計賸餘支付，其他才是舉債，兩者相加為1兆3493億元，扣掉還本是7800億元，概括來算就是5兆多元，數字其實符合。

他強調，政府有收入、有支出，若最終帳面無法平衡，要怎麼面對立法院和監察院？呼籲各黨團不要糊里糊塗，或為政治攻防刻意混淆，民進黨在國家財政上走穩健路線，足以自豪，同時誠懇面對外界檢視。

黨團幹事長劉世芳指出，財政紀律不過是財政管理的一個手段，過去蔡政府無論在減稅措施或台商回台投資方案等，或者是營所稅大增，讓政府在減債上做了非常多的方案，結果在野黨以偏概全，以片面數據解讀蔡政府似乎潛藏很多債務，其實完全相反，黨團近來也多次清楚且詳細說明相關財政紀律數字，公開透明，可供外界檢驗。